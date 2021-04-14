Otomotive bahar geldi

Verimli geçen mart ayının ardından markaların bu ay için açıkladıkları kampanyalarla nisanda da hareketli günler yaşanacak. Nisan ayı kampanyalarını duyuran markalar şöyle:

Nisan ayı boyunca Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor. B-HB segmentinin açık ara lideri olan Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL’den satışa sunuluyor.

Nisan ayında Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu, 172 bin TL’den sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarlav satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECOG 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, nisan ayında hayallerindeki Peugeot’ya sahip olmak isteyen müşterileri için avantajlarını sürdürüyor. Nisan ayında Peugeot’da 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 vade farkı avantajı, 508 modelinde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Kia, nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanyalarıyla güçlü modellerini yeni sahipleriyle buluşturuyor. Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı sunarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage’ın Cool paket benzinli motor seçeneği için 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatı sunuyor. Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ’lerin vazgeçilmezi olan Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Honda CR-V modellerinde, 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80 vade farkı oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor. Nisan ayı sonuna Civic Sedan modelleri için de Honda Finans’a özel kredi koşulları bulunuyor.

Citroen konforuna 100 bin TL’ye varan kredi veya yüzde 0 faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün olacak. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 327 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL’ye özel 15 ay yüzde 1,19 vade farkı fırsatı ile Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo’ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün. Citroen C3, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 160 bin TL’den başlayan fiyatlarla otomobilseverleri bekliyor.

Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL’ye, BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL’ye, BMW 3 Serisi’nde 350 bin TL’ye, Yeni BMW 5 Serisi’nde ise 400 bin TL’ye kadar olan tutar aylık yüzde 0,69 vade farkı oranıyla kredilendirilebiliyor. BMW modellerini Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nın yanı sıra bmwnibul.bmw. com.tr sayfasından kolayca incelemek ve rezerve etmek mümkün.

Opel, nisan ayına özel finansman seçenekleri ve iddialı satın alma koşulları sunuyor. Opel’in başarılı modeli Corsa’ya 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 vade farkı seçeneği sunuluyor. Yeni Opel Crossland modeline 219 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Yeni Opel Insignia, 426 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alıyor.

Suzuki, sahip olduğu “Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi” ile Türkiye pazarına sunduğu, verimlilik ve güvenlik konusunda iddialı hibrit araç modellerine yönelik nisan ayı satış uygulamasını duyurdu. Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 vade farkı imkanı sunuluyor. Üç hibrit modelden birisini tercih edecek olanlar kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle alım avantajını yakalıyor.