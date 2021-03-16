  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Otomotivde üretim yüzde 6.5 ihracat da yüzde 14 azaldı
Otomotiv

Otomotivde üretim yüzde 6.5 ihracat da yüzde 14 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-şubat dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:15:00 -
Otomotivde üretim yüzde 6.5 ihracat da yüzde 14 azaldı

ilk 2 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi de yüzde 16 düşüşle 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 231 bin 578 adet oldu. Aylık bazda verilere bakıldığında, şubat ayı üretimi yüzde 9,3 azalışla 116 bin 88’e geriledi. Otomobil üretimi de yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak kayıtlara geçti. Ocakşubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476’ya geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 27 düşüşle 98 bin 433 adet, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, ocak-şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 17 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular vatandaşlarca merak edilirken, uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek ..
Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!
Yaşam

Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!

Ankara'da üniversiteli bir genç kızın 'cahil' diyerek aşağıladığı 52 yaşındaki kadının verdiği ekonomi dersi sosyal medyada viral oldu...
İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız
Teknoloji

İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız

Türkiye'nin TCG Anadolu savaş gemisini benzeri görülmemiş bir SİHA platformuna dönüştüreceğini yazan İtalyan basını, İtalya donanmasının da ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay