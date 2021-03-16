Otomotivde üretim yüzde 6.5 ihracat da yüzde 14 azaldı

ilk 2 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi de yüzde 16 düşüşle 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 231 bin 578 adet oldu. Aylık bazda verilere bakıldığında, şubat ayı üretimi yüzde 9,3 azalışla 116 bin 88’e geriledi. Otomobil üretimi de yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak kayıtlara geçti. Ocakşubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476’ya geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 27 düşüşle 98 bin 433 adet, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, ocak-şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 17 payla ilk sıradaki yerini korudu.