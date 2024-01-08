Otomotivde tüketici korunacak! Sahte ve taklit ürünlere tedbir!

Güvenli sürüş için yeni teknolojilere odaklanan ams OSRAM, hem e-ticarette hem de perakende satışlarda en önemli sorunlarından biri olan sahte ve taklit ürün satışlarının önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Web sitesine orijinal distribütör bulmak ve e-ticaret satışı için arama sayfası ekleyen ams OSRAM, bu sayede alıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Tüm dünyada artışta

Tüm dünyada sahte ve taklit ürün satışı giderek artıyor. Özellikle online satış kanallarında bu sorun artarak büyüyor. Bu durumu büyük ölçüde engellemek için harekete geçen ams OSRAM, Türkiye OSRAM web sitesine yeni bir sayfa ekledi. Distribütör arama sayfası sayesinde ürün kategorisi, distribütör ve e-ticaret sitesi araması yapılmasını sağlayan ams OSRAM, kullanıcıların orijinal ürün satan satıcılardan alışveriş yapmasına olanak sağlıyor.

Kullanıcıların güvenliği esas

Sahte ve taklit ürün satışıyla ilgili birçok sorun yaşandığını belirten ams OSRAM Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, “Hem dünya genelinde hem de ülkemizde sahte ve taklit ürün satışının önüne geçmek zorlu bir süreç. Özellikle bizim sektörümüzde yapılan bu sahte ürün satışı, trafikte bulunan tüm sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle, kullanıcılarımızın güvenle alışveriş yapabilmeleri ve maddi-manevi bir zarar görmemeleri için web sitemize yeni bir sayfa ekledik. Artık tüm kullanıcılarımız orijinal ürün satanları distribütör arama sayfamızdan öğrenebilecekler” dedi.