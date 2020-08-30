Otomotivde ÖTV değişti! İşte yeni oranlar

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliğini içeren karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. Yine ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah 85 bin ile 130 bin TL arası yükseldi. ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak kaldı.

Silindir hacmi 1600'ü geçenlerin ÖTV oranı arttı

Fakat motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı. 2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.

Özel okullara KDV indirimi geldi

Özel okullara uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e çekildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.