Otomotivde İhracatın Şampiyonları ödül aldı!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2023 yılının en başarılı kuruluşları ödüllendirildi. Geçen yılın ihracat şampiyonu olan Ford Otomotiv’in ödül aldığı gecede, son 18 yılın 17’sinde aralıksız Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotivde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 129 firmanın temsilcilerine de Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde olmak üzere ödülleri verildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde TİM Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen gurur gecesine, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TAYSAD Başkanı Albert Saydam, TİM Başkanı Vekili ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve OİB Yönetim Kurulu ile birlikte otomotiv endüstrisinin lider firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı. Ford Otomotiv’e birincilik ödülü OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar tarafından Ford Otomotiv Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Senir’e takdim edildi.

Ödül töreni, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada yer alan yaklaşık 200 ülkenin tamamına ihracat yapan otomotiv sektörünün kısa tanıtım filmi ile başladı. Filmde, otomotiv endüstrisinin 200 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ve 50 bin mühendisi ile inovasyonda öncü olduğu, yılda yaklaşık 35 milyar dolar ihracat yapan, 550 bin kişiye istihdam sağlayan, her üç dakikada 9 araç üreten, 6’sını ihraç eden ve 200 bin dolar değer yaratan dev bir sektör olduğu vurgulandı.

Çelik: “Bu yılı da lider olarak kapatacağız”

Törende açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Dünyanın 13’üncü, Avrupa'nın 4’üncü büyük araç üreticisiyiz. Son 18 yıldaki dış ticaret fazlamız yaklaşık 80 milyar dolar. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız geçen yıl da bir önceki seneye göre yüzde 13 artış ve 35 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu da kırdık. Bu yılın ilk dört aylık döneminde de yüzde 5,1 artışla yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracata imza attık. Bu yıl en az yüzde 10 büyüme hedefi ve 39 milyar dolarlık ihracat hedefi ortaya koymuştuk. Gidişat 39 milyar doların biraz altında kalacağımız yönünde. Yine de bu yılı da lider sektör olarak ilk sırada kapatacağız” dedi.

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Çelik, otomotiv sektörünün yüksek enflasyon ve dünya genelinde Merkez Bankalarının faiz artırımları ile finansmana erişimin zor olduğu, rekabetin daha da güç hale geldiği bir dönemde ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Sektörün üm zamanların en yüksek değerlerine ulaşmasının kendilerini kamu teşvik taleplerinde zorladığını vurgulayan Çelik “Yapısal sorunlarımız için çözüm talep ederken, karşımıza rekorlar kırdığımız gerçeği çıkıyor. Burada asıl önemli olan, sorunlarımızın, rekorların derecesini azaltıyor olmasıdır. Çünkü Türkiye otomotiv sektörünün potansiyeli, kapasitesi ve kabiliyeti çok daha fazladır. Her daim bizleri destekleyen çok kıymetli ekonomi yönetimimizden küresel rekabet gücümüzü artıracak ileri adımlar için yardım talep ediyoruz. Hükümetimizin mevcut teşvik politikalarını da çok değerli buluyoruz” dedi.

Mobilite dönüşüme hazır olmalıyız

Çelik, dünyada “yıkıcı teknolojiler” olarak tanımlanan dönüşümün hızla devam ettiğini, araçların artık “cihaz” olarak tanımlandığı yeni mobilite ekosisteminde gerek ana gerekse tedarik sanayi olarak dönüşüme bir bütün halinde hazır olmak gerektiğinin altını çizdi. Çelik “Yıkıcı teknolojiler ve yeşil dönüşüm konusunda gerekli dönüşüm gerçekleştirilemezse, halen binek araçlarda yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 80’i bulan yerlilik oranımız yüzde 20’lere kadar düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle günümüz araç maliyet yapısında önemli bir yere karşılık gelen alanlarda yenilikçi ve yüksek teknoloji ürün gruplarını en hızlı, en güvenilir ve en rekabetçi şekilde devreye alması gerekli. Gerek Ford Otosan ve Togg gerekse otobüs üretiminde yoğunlaşan elektrikli araç yatırımları, tedarik sanayicilerimizi bu dönüşümün güçlü bir parçası yapacaktır. OİB olarak Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasından UR-GE projesine, Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planından Yeşil Dönüşüm eğitimlerine ve sektörel dış ticaret heyetlerine kadar tüm faaliyetlerimiz bu dönüşümü sağlamak yönündedir. Her soruna rağmen bu konumu daha da güçlendirerek gelecekte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğimize ve hedeflerimizi aşacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da “Türkiye otomotiv sektörü, kabiliyetiyle küresel tedarikte kilit noktada bulunuyor. Gelişmiş insan kaynağı ve tedarik sanayi, sektörün en önemli güç kaynağı. Biz de otomotiv sektörümüzün yaşanmakta olan dönüşümü zamanında yakalaması için ve ihracatta itici güç olması için gerekli adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Elektrikli araçlar, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Türkiye’nin otomobili Togg da yeni yatırımlarla bu konuda ivme kazanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka oluşturmaya kadar ihracatın her adımına desteklerimiz artırıyoruz. Otomotiv sektörümüzü bugüne kadar hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz” dedi.