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Otomotivde 9 ülkeye milyar dolarlık ihracat

Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı ülke sayısı 7’den 9’a yükseldi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
Otomotivde 9 ülkeye milyar dolarlık ihracat

İhracatta geçen yıl 31,6 milyar doları yakalayarak tüm zamanların rekorunu kıran Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı ülke sayısı 7’den 9’a yükseldi. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yaptı. Geçen yıl önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atarak kendi alanında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13’üncü şampiyonluğuna da ulaşmış oldu. Otomotiv ihracatında en büyük pay yine AB ülkelerinin oldu. 2018’de AB ülkelerinin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı, 24,6 milyar dolarla yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
  1. İhracat
  2. Türk otomotiv sektörü
  3. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
  4. Cumhuriyet tarihi
  5. Otomotiv ihracatı
  6. AB ülkeleri

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