Otomotivde 40 milyar Euro'luk ATR International'a Türk damgası!

Türkiye’den bir iş insanı, faaliyet gösterdiği alanda dünyanın köklü ve önde gelen organizasyonlarından birisinin yönetimine getirildi.

Dünyanın önde gelen bağımsız otomotiv yedek parça şirketlerini bir araya getiren işbirliği organizasyonu ATR International’ın yeni yönetim kurulu üyeleri Macaristan’da gerçekleştirilen toplantıda belirlendi.

Toplantıda, 1967 yılında kurulan ve 66 farklı ülkeden toplam iş hacmi 40 milyar Euro olan 290 bağımsız yedek parça distribütörünü bünyesinde barındıran ATR International’ın Yönetim Kurulu’na, Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özalp seçildi.

Dünya üzerinde 11 bin 200 satış noktası bulunan ATR International üyelerinin 196 bin 500 çalışanı bulunuyor. Bağımsız otomobil tamircilerine ve yedek parça satıcılarına yüksek kaliteli orijinal yedek parçalar sağlamayı hedefleyen organizasyonun merkezi Almanya’nın Stutgart kenti yakınlarındaki Denkendorf şehrinde yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ülkemizin otomotiv sektöründeki gücünü global arenada sergileyeceğiz”

Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özalp, ATR International'ın Yönetim Kurulu'na seçilmesinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Yeni görevi ile Türk otomotiv yedek parça sektörünün uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve yerli üreticilerin global pazarlara erişimini kolaylaşacağına dikkat çeken Özalp, "Türkiye'yi uluslararası bir platformda temsil etmek ve 40 milyar Euro'luk iş hacmine sahip bu dev organizasyonun yönetiminde yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı. Bu önemli görev ile ülkemizin otomotiv sektöründeki yetkinliğini ve gücünü global arenada sergileyeceğiz" diye konuştu.