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Otomotivciler de müjde bekliyor

Tüketici ve konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesi otomotivcileri umutlandırdı. Faizle alışverişi tercih etmeyen vatandaşlara vade farksız taksit sayısını artırarak otomobil satmak isteyen işletmeler, destek bekliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
Otomotivciler de müjde bekliyor

 Buğra Kardan 

Kamu bankalarının aylık faiz oranlarını tüketici kredilerinde yüzde 1,49’a, konut kredilerinde 0,99’a kadar indirmeleri otomotiv üreticileri ile satıcılarını heyecanlandırdı. Üreticiler ile satıcılardan otomobil ve ticari taşıt kredi faizlerinin de aşağı çekilmesi talebi geldi.

Satışlar artar

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, faiz oranlarının yüzde 1,5’in altına inmesi ve bankaların kredi kanallarını açmasıyla sektörün toparlanacağını; satışların da 400-450 bin adedi bulacağını dile getirdi.

Piyasa hareketlenir

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul da, kamu bankalarının otomotivde faiz oranlarını düşürmeleri gerektiğini vurguladı. Yurdakul, böyle bir uygulamanın piyasayı hareketlendireceğini; satışları yüzde 10-15 arttıracağını ifade etti.

Vergi sisteminin de yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken Yurdakul, “ÖTV, Avrupai normlara bağlanmalı ve kalıcı hale getirilmeli. Tabii vergi miktarında motor hacimleri yerine karbon emisyon oranlarının dikkate alınmasında da yarar var” çağrısı yaptı.

Taksit miktarı çok önemli

Duayen otomotivci İbrahim Aybar ise otomobil ve ticari araç satışlarında anormal bir düşüş görüldüğüne işaret etti. Bu düşüşün nedenlerinden birinin de yüksek faiz oranları olduğunu kaydeden Aybar, “İnsanımızın geliri peşin parayla değil, taksitle ya da krediyle alım yapmaya müsait. Onun için taksit ya da kredi miktarı çok ama çok önemli. Malum hiç kimse, aylık gelirine yakın bir taksitle otomobil ya da araç satın almaz. İşte bu nedenle faiz oranları noktasında tüketici lehine bir adım atılmalı” dedi.

Faizlerin ilk etapta yüzde 1’e indirilmesini savunan Aybar, “Böyle bir hamle satışları artırabilir. İnsanımızı kredi alabilir ve ödeyebilir duruma getirir. Kredi kanalları açılırsa satış adedi 400 bini bulabilir. Bu rakamı yakalama şansımız var” diye konuştu. Aybar, otomotiv sektörünün güçlenmesi; iç talebin artmasının yeni yatırımların önünün açacağını da sözlerine ekledi.

KİA’da son hafta fırsatı

Yaza özel kampanyalarıyla otomobilseverlerin yüzünü güldüren KIA, fırsatlarına ağustos ayında da devam ediyor. KIA’nın ağustos ayı kampanyaları kapsamında Sportage 135 bin 300 liradan satışa sunuldu. Bu aya özel KIA Ceedhurda teşvikiyle birlikte 24 bin 500 liraya varan indirim fırsatıyla tüketicilerle buluşurken, KIA Bongo ise 30 bin liraya 12 ay, yüzde sıfır faiz fırsatına ek olarak 5 bin lira indirimle KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

Faizsiz kredi imkânı

Otomotiv firmaları tarafından belli periyotlarla faizsiz kredi kampanyaları hayata geçiriliyor. Bu kampanyalarla faiz hassasiyeti olan tüketicilerin Renault, Dacia, Peugeot, Audi, Toyota ve Volkswagen markalı otomobilleri vade farksız satın alabilmelerine imkân tanınıyor.

Dacia’da faiz yok

Ağustos ayında Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49.90 lira ve Duster 59.90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Dacia’nın ECO-G serisinde 36 bin lira kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
  1. Kamu bankaları
  2. aylık faiz oranları
  3. otomotiv üreticileri
  4. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu
  5. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul
  6. Duayen otomotivci İbrahim Aybar
  7. KIA Ceed
  8. hurda teşviki
  9. Renault
  10. Dacia
  11. Peugeot
  12. Audi
  13. Toyota
  14. Volkswagen
  15. Dacia Sandero

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