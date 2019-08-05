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Otomotivciler de müjde bekliyor!

Tüketici faiz oranlarının düşmesi otomotivcileri umutlandırdı. Faizle alışverişi tercih etmeyen vatandaşlara vade farksız taksit sayısını arttırarak otomobil satmak isteyen işletmeler destek bekliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:17
Otomotivciler de müjde bekliyor!

Kamu bankalarının konut kredisi aylık faiz oranlarını 0,99’a kadar indirmeleri otomotiv üreticileri ile satıcılarını heyecanlandırdı. Bankaları fedakârlık yapmaya davet eden üreticiler ile satıcılar, otomobil ve ticari taşıt kredisi faizlerinin de düşürülmesini beklerken faizsiz seçenekler üzerinde çalışma yapıyor.

Satışlarımız artar

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörün toparlanması için bankaların harekete geçmesi gerektiğini söyledi ve faiz oranlarının gerilemesi ve bankaların tüketicilerden gelen kredi taleplerini onaylamaları halinde satışların 400 - 450 bin adedi bulabileceğini dile getirdi.

ÖTV çağrısı

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul da, tüketicilere sunulacak cazip seçeneklerin piyasayı hareketlendireceğini, satışları yüzde 10-15 arttıracağını ifade etti. Vergi sisteminin de yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken Yurdakul, “ÖTV, Avrupai normlara bağlanmalı ve kalıcı hale getirilmeli. Tabii vergi miktarında motor hacimleri yerine karbon emisyon oranlarının dikkate alınmasında da yarar var” çağrısı yaptı.

Taksit sayısı çok önemli

Otomotiv dünyasının duayen isimlerinden İbrahim Aybar ise otomobil ve ticari araç satışlarında anormal bir düşüş görüldüğüne işaret etti. Bu düşüşte bankaların uyguladıkları yöntemlerin büyük payı bulunduğunu kaydeden Aybar, “İnsanımızın geliri peşin parayla değil, taksitle ya da krediyle alım yapmaya müsait. Onun için taksit ya da kredi miktarı çok ama çok önemli. Hiç kimse, aylık gelirine yakın bir taksitle otomobil ya da araç satın almaz. İşte bu nedenle bankalar bir an evvel gerekeni yapmalı” mesajını verdi. Böyle bir hamlenin satışları arttıracağını savunan Aybar, ‘’Yeni satış kanalları açılırsa satış adedi 400 bini bulabilir. Bu rakamı yakalama şansımız var” diye konuştu.

İkinci el otoda bayram haftası

Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobillere ilgi arttı. Vatandaşlar en çok 40 ila 70 bin lira arasında satılan modellere rağbet ediyor. Sıfır otomobillerin vergilerden dolayı yüksek fiyatlardan satılması, ilk kez otomobil satın almak isteyen vatandaşların ikinci el piyasasına yönelmesine neden oluyor. Faizli kredi seçeneklerini tercih etmeyen vatandaşlar birikimlerine göre tercihte bulunuyor. Kilometresi fazla ve modeli çok yaşlı olmayan bir otomobil için ayrılan bütçe ise 40 bin liradan başlayıp 70- 80 bin liraya kadar çıkıyor.

Markalardan faizsiz taksit imkânı

Otomotiv firmaları tarafından belli periyotlarla faizsiz kredi kampanyaları hayata geçiriliyor. Bu kampanyalarla faiz hassasiyeti olan tüketicilerin Renault, Dacia, Peugeot, Audi, Toyota ve Volkswagen markalı otomobilleri vade farksız satın alabilmelerine imkân tanınıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:17
  1. Kamu bankaları
  2. faiz oranları
  3. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu
  4. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul
  5. Kurban Bayramı
  6. Volkswagen

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