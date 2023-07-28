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Gündem Otomotiv ve gıda sektöründe fahiş fiyat uygulayanlara ceza!
Gündem

Otomotiv ve gıda sektöründe fahiş fiyat uygulayanlara ceza!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 16:11:00 -
Otomotiv ve gıda sektöründe fahiş fiyat uygulayanlara ceza!

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili mücadelesine devam ediyor. Bakan Bolat, denetimlerde kesilen para cezası miktarının 176 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili mücadelesine devam ediyor. Bakan Bolat, denetimlerde kesilen para cezası miktarının 176 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

176 MİLYOM İDARİ PARA CEZASI

“Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon TL, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon TL olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle; iç ticaretimizde adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
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Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz.

Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz.

Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ’lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

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