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Otomotiv Otomotiv sektöründe "Eylem" hazırlığı
Otomotiv

Otomotiv sektöründe "Eylem" hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 13:11:00 - 2023-09-25 13:12:12
Otomotiv sektöründe "Eylem" hazırlığı

Türkiye Otomotiv Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın sektöre yönelik ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün geleceğine yönelik şu kararlara vurgu yapıldı:

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye Otomotiv Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın (OSEP) sektöre yönelik ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. OSEP Bilgilendirme Toplantısı’nın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri kapsamında OİB, OSD ve TAYSAD’ın katkılarıyla hazırlanan OSEP’in, otomotiv endüstrisine yol göstereceğine ve gelecek hedeflere katkı sunacağını söyledi.

Yeşil dönüşümün alt yapısı

Avrupa pazarıyla yakın ilişkileri olan otomotivin gerek Avrupa Birliği gerekse diğer kuruluşlarla ülkelerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Baran Çelik “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar arasında en önemlisi olan kısa adıyla OSEP ile sektör içerisindeki farkındalığı artırarak değişimin ve Yeşil Dönüşümün altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik kapsamı genişleyecek

AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) Tüzüğünün 1 Ekim 2023 tarihinde raporlama yükümlülüğü ile sınırlı olarak uygulamaya gireceğinin altını çizen Çelik “Bu kapsamda, 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, mali yükümlülük doğmayacak bir geçiş dönemi söz konusu olacak.

Mali yükümlülüklerin devreye girdiği asıl uygulama dönemi 1 Ocak 2026 itibariyle başlayacak. Otomotiv sektörü henüz SKDM kapsamında değil. Ancak sektörlerin genişlemesi ile gelecek yıllarda bu kapsama girecek. Bununla birlikte tedarik sanayi içerisinden demir-çelik, alüminyum ürünleri ihraç eden bazı üreticilerimiz 1 Ekim 2023’te başlayacak geçiş süreci sonrasında SKDM kapsamında yer alacaklar” dedi.

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