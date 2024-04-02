Otomotiv satış sonrası endüstrisi Automechanika Istanbul’a hazırlanıyor!

Otomotiv endüstrisi elektrikli araç ve çözümleri üzerinden gelişmesini sürdürürken, teknoloji ve yenilikçi çözümler odağında kendisini geliştiren Türk üreticiler de Automechanika Istanbul ile geleceğe odaklanıyor. Automechanika Istanbul’un sektörün en önemli fuarı olduğunun altını çizen Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Dernek olarak fuarın yıllardır ana destekçilerinden biriyiz. Automechanika Istanbul hem bizim için hem de üyelerimiz için çok değerli bir fuar. Automechanika Istanbul firmaların, müşterileri ile ilişkilerini geliştirmek, yeni bağlantılar kurmak ve dolayısıyla pazardaki konumunu güçlendirmek için çok büyük bir fırsat yaratıyor. Geçtiğimiz yıl 130 civarı üyemiz ile fuara katılım sağladık ve tüm üyelerimizden olumlu yönde geri bildirimler aldık.”

Özçete, “Automechanika Istanbul, üyelerimizin bir taraftan sektördeki yenilikleri sergilemelerine ve tanıtmalarına imkân sağlarken, diğer taraftan da iş bağlantıları kurmalarına ve networking yapmalarına olanak tanıyor. Bununla birlikte otomotiv satış sonrası sektöründeki pazar koşullarını inceleme ve gelecekteki trendleri belirleme fırsatı da sunuyor. Böylelikle katılımcılar, rakiplerinin ve sektördeki diğer oyuncuların stratejilerini analiz ederek iş kararlarını destekleyecek verilere erişebiliyorlar. Ayrıca fuar kapsamında üyelerimizle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sektör adına oldukça verimli geçen fuar boyunca gerek uluslararası konferanslar gerekse çeşitli etkinlikler ve paneller gerçekleştiriyoruz. Bu sayede katılımcılar ve ziyaretçiler sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgi edinebiliyor ve uzmanlarla etkileşimde bulunma fırsatını da yakalıyorlar.” sözleri ile Automechanika Istanbul’un sektör için önemini yorumladı.

“Mobilitede inovasyon ön planda”

“Otomotiv endüstrisinde faaliyet veren ihracatçı firmalarımız, ürünlerini 2023 yılında tam 112 ülkeye ulaştırmayı başardı.” sözleriyle 23–26 Mayıs 2024 tarihleri arasında bu yıl 17. kez düzenlenecek Automechanika Istanbul fuarının, otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamını bir araya getireceğinin altını çizen Özçete, “Automechanika’nın gerçekleştiği birçok ülkede üyelerimiz fuara katılım gösteriyor. İstanbul’da düzenlenen organizasyona ise büyük önem veriyoruz. Fuar, her yıl sağladığı yeniliklerle sektörümüze önemli katkılar sunuyor. 2024 yılı özelinde ve gelecek yıllarda otomotiv satış sonrası sektörünü etkileyen konuların başında, elektrikli ve otonom araçlar için gerekli yedek parçaların üretimi, dijitalleşme, otomasyon ve robotik kullanımının yaygınlaşması gibi birçok önemli konu başlığı bulunuyor. Automechanika Istanbul 2024, bu yıl da sergilenen ürün ve hizmetlere ek olarak otomotiv endüstrisi profesyonelleri için tüm bu teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı bir ortam sunacak. Bu anlamda fuardaki yenilik ve etkinliklerin bizler açısından oldukça faydalı olacağını söyleyebiliriz.” sözleriyle yorumlarını paylaştı.

“İş’te Balans” projesi kapsamında öğrencileri fuara davet ediyoruz

Sözlerine dernek olarak hayata geçirdikleri “İş’te Balans” projesi kapsamındaki çalışmalar ile devam eden Özçete, "Eğitimli öğrencileri sektörümüzde daha fazla görebilmek, onlarla daha kolay ve daha hızlı iletişim kurabilmek adına İş’te Balans projesini başlattık. Bu proje ile sektörümüzdeki kadın çalışan istihdamını artırmayı da amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çalıştığımız öğrencilerin her yıl fuara katılımını sağlayarak, onları firmalarla bir araya getirerek ve panellerimize davet ederek sektörü tanımalarını da sağlıyoruz. Böylelikle onlar da bir yandan fuarı tanırken diğer yandan da üyelerimiz ile iletişim kuruyorlar. Bu yıl da proje kapsamında öğrencileri Automechanika Istanbul‘da ağırlayarak onların geleceğine ışık tutmayı planlıyoruz” dedi.

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Automechanika Istanbul: Otomotivde dönüşüm ve yeniliklerin çıkış noktası

İmalat endüstrisi, tamir atölyeleri ve otomotiv ticareti için uluslararası bir platform sunmasının yanı sıra, otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamını bir araya getiren Automechanika Istanbul, 23–26 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarın bu yıl da yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağının altını çizen Automechanika Istanbul ekibi, “Automechanika, tüm dünyada önemli bir buluşma noktası. İstanbul’da gerçekleşen organizasyonumuz Türkiye’nin otomotiv ihracatının yıllık 35 milyar doların üstüne çıkmasına önemli bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz yıl Automechanika Istanbul’da 41 ülkeden 1437 katılımcı firma ve 10 ülke pavilyonu yer alırken, tüm dünyadan toplamda 58.024 sektör profesyoneli fuarımızı ziyaret etti. Bu yıl da fuarımızın tüm alanlarında sektörde yaşanan dönüşümü ve yenilikleri yansıtacağız. Ayrıca sektörü yakından ilgilendiren sürdürülebilirlik teması da odak noktamızda olacak” sözlerini paylaştı.

Otomotiv endüstrisi profesyonelleri için online ziyaretçi kayıtları devam ediyor

Dünyanın farklı farklı ülkelerinden binlerce otomotiv endüstrisi profesyonelini bir araya getirecek Automechanika Istanbul’un ücretsiz ziyaretçi kayıtları devam ediyor. Online kayıtlarda uluslararası ziyaretçi seviyesi, %33’lük oranla Automechanika Istanbul’un kendine ait bir rekoru daha şimdiden egale ettiğini gösteriyor. Otomotiv endüstrisinde yaşanan son gelişmeleri yerinde takip etmek isteyen ziyaretçiler, Automechanika Istanbul resmi internet sitesi üzerinden ziyaretçi kaydını hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.