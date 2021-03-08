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Otomotiv Otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü
Otomotiv

Otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın şubat ayında geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:07:00 -
Otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi. Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede ulaştı.

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