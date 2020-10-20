“Otomotiv ihracatında ciddi artış bekliyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl otomotiv ihracatındaki ilk toparlanmanın eylülde görüldüğünü belirterek, “Bundan sonra otomotiv sektörümüzün ana ve yan sanayiyle beraber ihracatında ciddi artışlar bekliyoruz” dedi.

Pozitif sinyal veriyor

Bakan Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Organizasyonla birlikte, mayıstan bu yana sanal ortamda 16’ncı sektörel ticaret heyetini gerçekleştirdiklerini ifade eden Pekcan, 9 genel nitelikli ticaret heyeti programını tamamladıklarını söyledi. Pekcan, 33 ülkeyle genel ve sektörel sanal ticaret heyetleri organizasyonu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Mayıs ayından itibaren 4 bin 200’ün üzerinde iş görüşmesi yaptık. İnşallah bu rakama otomotiv sektörümüz de ilave olacak” diye konuştu. Bu yıl otomotiv ihracatındaki ilk toparlanmanın eylül ayında görüldüğünü anımsatan Pekcan, şöyle konuştu: “Minimal de olsa yüzde 0,5 civarında geçen senenin eylülüne göre bir artış gördük ama bir önceki aya göre de bu yüzde 82,5 civarında bir artışa tekabül ediyor. Bu bize pozitif sinyaller veriyor. En azından bundan sonra otomotiv sektörümüzün ana ve yan sanayiyle beraber ihracatında ciddi artışlar bekliyoruz. Otomotiv sektöründe dünyanın en derinlikli pazarlarından birine sahip olan Almanya gibi bir ülkeye farklı ürün kalemlerinde ihracat yapmamız özellikle teknolojik açıdan niteliği yüksek ürünlerdeki pazar payımızı artırabilmemiz önem arz etmektedir.”