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Otomotiv Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu
Otomotiv

Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatının üst üste 15 yıldır lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, şubat ayında Covid-19 salgını öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakalamayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:31:00 -
Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 37, Fas’a yüzde 65 artış kaydedildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan ve son 15 yılın üst üste ihracat şampiyonu olan sektörümüzle bu yıl 30 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Geçen ay gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyar dolar ihracatla pandemi öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakalamamız, hedefimize ulaşma yolunda bizlere moral oldu” dedi.

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