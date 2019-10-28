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Otomotiv

Otomotiv ihracatı ilk 9 ayda gaz kesti

Otomotiv sektörünün ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 azalış gösterdi.

2019-10-28 12:49:00 -
Otomotiv ihracatı ilk 9 ayda gaz kesti

Otomotiv sektörünün ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 azalırken, en fazla ihracat kaybı İtalya’da gerçekleşti. Hollanda, Fransa, İsrail ve ABD ise bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 9 ayında 2018’in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 39,3 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 22 milyar 549 milyon 904 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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