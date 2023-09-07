Otomotiv ihracatı ağustosta da "gaza bastı"

Türkiye otomotiv sektörü ağustosta yüzde 21 artışla 2,7 milyar dolar ihracata imza attı. Böylece bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı rakamına ulaşan endüstri, yüzde 14,8’lik payı ile Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün ilk sekiz aylık ihracatı ise yüzde 17 artışla 22 milyar 802 milyon dolara yükseldi.

Binek otoda yüzde 50 artış

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotivde fabrika bakımları ve yıllık izinlere rağmen bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaştık. Binek otomobillerde yüzde 50 artış olurken, ülkelerde de Almanya’ya yüzde 22, Fransa’ya yüzde 41 ve Birleşik Krallık’a yüzde 29 artış kaydettik. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne yakışacak bir performans sergilemeyi hedeflediğimiz 2023 yılında, 34 milyar dolarlık tarihi rekora doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan endüstri, yüzde 14,8 pay ile Türkiye ihracatında da yine ilk sırada yer aldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, fabrika bakımları ve yıllık izinlere rağmen bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatına imza attıklarına söyledi.

Hangi ülkelerde artış var?

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 22 artışla 394 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa’ya da yüzde 41 gibi yüksek bir oranla 354 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a yüzde 29 artışla 262 milyon dolar ihracat oldu. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya %34, İspanya’ya %16, Polonya’ya %52, Belçika’ya %25, Rusya Federasyonu’na %43, Hollanda’ya %66 ihracat artışı kaydedilirken, Amerika Birleşik Devletleri’ne %31 ve Slovenya’ya %3 ihracat düşüşü yaşandı.



Ülke grubu bazında yüzde 65 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 25 artışla 1 milyar 791 milyon dolar ihracat oldu. Yüzde 11 pay ile ikinci sırada yer alan Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat da %25 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ise %29 artış yaşandı.

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