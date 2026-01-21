Otomotiv devinden sürpriz hamle: Savunma sanayiine giriyor, Fransa ordusu için İHA üretecek

Avrupa’da artan güvenlik endişeleri ve tedarik zincirindeki darboğazlar, otomotiv devlerini savunma sanayiine yönlendirmeye başladı. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneği ise Fransız otomotiv markası Renault oldu. Şirket, askeri insansız hava araçları (İHA) geliştirmek amacıyla Fransız savunma şirketi Turgis Gaillard ile stratejik iş birliğine gitti.

Rusya-Ukrayna savaşı dengeleri değiştirdi

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’nin küresel savunma politikasındaki değişimler, Avrupa ülkelerinde yeni güvenlik ihtiyaçlarını gündeme taşıdı. Bu gelişmeler, mevcut savunma sanayii kapasitesinin yetersiz kalmasına yol açarken, Fransa çözümü endüstriyel gücü yüksek şirketlerde buldu. Renault’nun projeye dahil edilmesi, bu yeni savunma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Renault tarafından yapılan açıklamada, İHA geliştirme sürecinin Fransa Savunma Bakanlığı ve savunma tedarik ajansının doğrudan gözetiminde yürütüleceği belirtildi.

Renault: Üretim gücümüz belirleyici oldu

Renault Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, BFM TV’ye yaptığı açıklamada, Fransız drone sanayisini güçlendirmek amacıyla kendileriyle temasa geçildiğini söyledi. Cambolive, Renault’nun endüstriyel tasarım, seri üretim ve yüksek üretim hızı konularındaki uzmanlığının bu proje için tercih edilmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Hedef aylık 600 askeri drone

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Renault–Turgis Gaillard ortaklığıyla yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik bir askeri drone geliştirilecek. “Son derece rekabetçi maliyetle” üretilmesi planlanan bu İHA’ların, projenin ilk yılı sonunda aylık 600 adetlik üretim kapasitesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Üretimin hangi Renault tesislerinde yapılacağı henüz netleşmezken, Cléon ve Le Mans fabrikaları seri üretim için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.