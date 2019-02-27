Otomotiv devinden flaş hamle! İşten çıkarmalar başladı
Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv devi Ford Motor Co'nun Çin'de düşük otomobil satışları nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmaya başladığı belirtildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 19:23
ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Co'nun Çin'deki ortak girişiminin Çin ekonomisindeki düşük otomobil satışları nedeniyle 20 bin çalışanından binlercesini "sessizce işten çıkarmaya başladığı" iddia edildi.
Ford açıklama yapmadı
New York Times'ta yer alan haberde işten çıkarmaların sayısına ilişkin bilginin kaynağı belirtilmedi. Ford habere ilişkin açıklama yapmadı. Ford'un Changan Automobile Group ile ortaklaşa kurduğu yerel ortak girişim şirketi sözcüsü, açıklama talebine cevap vermedi.
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