Otomotiv devi yeni hamlesini duyurdu: En çok tutan ürünü birden geri döndü! Bakan bir daha baktı! Olay olcak

Mercedes-Benz’in efsane otomobili geri döndü!

Mercedes-Benz, 1960 ve 1970’li yıllarda yeni teknolojilerini sunduğu deneysel bir otomobil serisi olan C111 ruhunu geri getirdi.

Mercedes-Benz geçtiğimiz gün yayınladığı teaser görsellerinin ardından efsanevi konsept otomobilinin geri dönüşünü resmen duyurdu. Alman üretici, C111 konseptine uygun şekilde geliştirdiği tamamen elektrikli yeni bir spor otomobil çalışması olan Vision One-Eleven’ı tanıttı. Satış tarihini paylaşılması bekleniyor.

Mercedes-Benz C111 yerine Vision One-Eleven konsepti

Yapılan tanıtım ile birlikte Mercedes-Benz’in 1960 ve 1970’li yıllarda yeni teknolojilerini sunduğu deneysel bir otomobil serisi olan C111 ruhu geri dönmüş oldu. Mercedes-Benz, C111’de olduğu gibi Vision One-Eleven konseptinde yeni teknolojilerine yer verecek.

C111 konseptinde çeşitli Wankel ve dizel motorlara yer veren Alman üretici, çağa ayak uydurarak Vision One-Eleven modelinde ise elektrikli bir güç ünitesine yer veriyor. Konsept modelde, yüksek performanslı sıvı soğutmalı yuvarlak hücrelere sahip yeni bir batarya konseptinin yanı sıra çift eksenel akılı elektrik motoruna yer veriliyor.

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Konsept modelde kullanılan çift eksenel akılı elektrik motoru, Mercedes-Benz’in 2021’de satın aldığı İngiliz elektrik motoru uzmanı ‘Yasa’ şirketinin bir ürünü. Yasa’nın gelecek nesil eksenel akılı motorları, Mercedes-Benz tesisinde üretilecek ve performans sınıfında yer alacak olan elektrikli aktarma organlarının çekirdeğini oluşturacak.

Mercedes-Benz yeni motor ve bataryalarının oldukça küçük bir alan kapladığını ve motorsporları ile yarışacak performans sunduğunu iddia ediyor. Formula 1’den ilham alarak geliştirilen sıvı soğutmalı silindir hücreli batarya ile birlikte Vision One-Eleven’ın elektrikli otomobiller için önemli bir basamak olduğu düşünülüyor.

shiftdelete'e göre: Konsept otomobilin tasarımına göz attığımızda ise ikonik C111 modelinden ilham alındığı daha ilk bakışta belli oluyor. Başta aracın rengi olmak üzere aracın genel formunun büyük ölçüde korunduğunu söyleyebiliriz. Hâli hazırda gelecekten gelmiş gibi görünen C111’i daha modern bir görünüme kazandıran Mercedes-Benz’in iç mekanda da yine uzay mekiğini aratmayan bir kokpite yer verdiğini görüyoruz.

Mercedes-Benz geçmişte C111’de olduğu gibi artık yeni teknolojilerini One-Eleven ile birlikte sergileyecek gibi görünüyor.