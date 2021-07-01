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Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Otomotiv devi Ford, ABD'de tedarik sorunları nedeniyle üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 08:36:00 -
Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford, çip tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.

Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.

Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.

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