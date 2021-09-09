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Otomotiv Otomotiv devi Hindistan'da üretimi durdurdu
Otomotiv

Otomotiv devi Hindistan'da üretimi durdurdu

ABD'li otomotiv devi Ford, uzun vadede karlılık görmediği ve sürdürebilir bir çözüm bulamadıkları gerekçesiyle Hindistan’daki üretimini durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 17:33:00 -
Otomotiv devi Hindistan'da üretimi durdurdu

ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, Hindistan’daki üretim ve araç satış işlemlerinin durdurma kararı aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford Hindistan Genel Müdürü Anurag Mehrotra, “Karar, Hindistan'ın otomobil pazarında kalıcı endüstri kapasitesi fazlalığı ve beklenen büyüme eksikliği ile birlikte yıllarca birikmiş kayıplar nedeniyle alındı” dedi.

2 milyar dolara mal olacak

Mehrotra, "Ülke içi araç üretimini içeren uzun vadeli karlılığa yönelik sürdürülebilir bir yol bulamadık" diye konuştu.

Ford, Hindistan'daki otomobil fabrikalarını kapatmasıyla birlikte geçmişte en büyük üç pazardan biri olarak gördüğü ülkeden ayrılma kararı alırken, yeniden yapılandırma masraflarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağı aktarıldı.

4 bin çalışan etkilenecek

ABD’li otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, Hindistan'da satılık araç üretiminin derhal durdurulacağını ve bu durumdan yaklaşık 4 bin çalışanın etkileneceğini söyledi.

Ford, 2021’in dördüncü çeyreğinde batı Gujarat eyaletindeki bir montaj fabrikasını ve gelecek yılın ikinci çeyreğinde ülkenin Chennai kentindeki araç ve motor üretim tesislerini kapatacağını belirtti.

Yabancı şirketler Hindistan'da yer bulamıyor

Hindistan’da Maruti Suzuki’nin hakim olduğu otomobil piyasasında yabancı şirketler daha önce de yer bulmakta zorlanmıştı.

Benzinli araçlara yüzde 28’lik vergi uygulanan ülkede, daha önce de Toyota yüksek vergilerden ötürü geçen yıl Hindistan’daki operasyonlarını daha fazla artırmayı düşünmediklerini açıklamış, Harley Davidson ve General Motors da Hindistan pazarından ayrılmışlardı.

 

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