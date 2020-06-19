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Ekonomi

Otomotiv devi 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Alman otomobil devi BMW, 6 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. BMW'nin toplamda 126 bin çalışanı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:30:00 -
Otomotiv devi 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Pandemi dünya markalarını küçültmeye başladı. Alman otomobil şirketi BMW, 6 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

Sektörde yaşanan gelişmeler ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında işçi sayısını azaltmaya gidecek olan BMW, koronavirüs salgını nedeniyle 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemi yöntemiyle çalıştırıyor.

Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırdığı işçilerin de sözleşmelerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.

BMW'nin dünya çapında 126 bin çalışanı bulunuyor. BMW, 2008 mali krizinden bu yana ilk kez işçi sayısını azaltmaya gidecek.

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