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Otomotiv Otomotiv devi 460 binden fazla aracını geri çağırıyor
Otomotiv

Otomotiv devi 460 binden fazla aracını geri çağırıyor

Volvo,arıza nedeniyle dünya çapında 460.769 eski model aracı geri çağırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 10:48:00 -
Otomotiv devi 460 binden fazla aracını geri çağırıyor

Volvo, bir çarpışma durumunda ölümcül olabilecek arızalı hava yastıkları nedeniyle dünya çapında 460.769 eski model aracı geri çağırıyor.

Sorun, bir çarpışma nedeniyle hava yastığı etkinleştirildiğinde ortaya çıkıyor. Şirket, ABD güvenlik düzenleyicilerine hava yastığının içindeki şişiricinin parçaları, bazı durumlarda dışarı fırlayabileceğini ve potansiyel olarak ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

ABD'de 259.3838 adet olmak üzere geri çağrılmadan etkilenen araçlar eski model Volvo'lar. Araçlar Mayıs 2000 ile Mart 2009 arasında üretildi.

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