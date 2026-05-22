  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı! Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi Bakanlıktan kurban bayramı tedbirleri! Otobüslerde gizli yolcu uygulaması
Teknoloji Otomotiv devi 421 bin aracı geri çağırdı! Bu sorun can kayıplarına sebep olur
Teknoloji

Otomotiv devi 421 bin aracı geri çağırdı! Bu sorun can kayıplarına sebep olur

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Otomotiv devi 421 bin aracı geri çağırdı! Bu sorun can kayıplarına sebep olur

Otomotiv devi Hyundai, frenlerin beklenmedik bir şekilde devreye girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle ABD’de 421 bin 78 aracı geri çağırdı.

Hyundai, ABD’de 421 binden fazla geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’nin frenlerin beklenmedik bir şekilde devreye girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle 421 bin 78 aracı geri çağırdığını bildirerek, geri çağırılan araçların 2025-2026 model Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid ve Tucson Plug-In Hybrid Electric modeller olduğunu aktardı.

 

NHTSA, araçların ön kameralarındaki bir yazılım hatasının, önden çarpışma önleme sisteminin erken devreye girmesini sağlayarak fren yaptığını ve kaza riskini artırabileceğini belirtti. NHTSA, bayilerin ön kamera yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini açıkladı.

Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!
Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

Otomotiv

Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

20 bin TL destek! Hyundai IONIQ 6’da kaçırılmayacak kampanya
20 bin TL destek! Hyundai IONIQ 6’da kaçırılmayacak kampanya

Otomotiv

20 bin TL destek! Hyundai IONIQ 6’da kaçırılmayacak kampanya

Hyundai’nin "IONIQ Ormanı" Türkiye’de kök salıyor! 10 bin fidan toprakla buluştu
Hyundai’nin “IONIQ Ormanı” Türkiye’de kök salıyor! 10 bin fidan toprakla buluştu

Otomotiv

Hyundai’nin “IONIQ Ormanı” Türkiye’de kök salıyor! 10 bin fidan toprakla buluştu

Kaldırıma, engele, yokuşa meydan okuyor! Hyundai’nin yeni robotu şaşırttı
Kaldırıma, engele, yokuşa meydan okuyor! Hyundai’nin yeni robotu şaşırttı

Otomotiv

Kaldırıma, engele, yokuşa meydan okuyor! Hyundai’nin yeni robotu şaşırttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23