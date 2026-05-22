  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barcelona'ya göz kırpıp durdu: Osimhen'i değil onu istiyorlar! Tam bir U dönüşü olsa gerek... DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş
AA Giriş Tarihi:

Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Araştırma sonucunda, denizanası ve anemon venomlarının kanser hücreleri üzerinde öldürücü etki gösterdiği tespit edildi. Aynı zamanda sağlıklı kolon hücrelerinde ise bu etkinin oldukça düşük seviyede kaldığı belirlendi.

#1
Foto - Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) bilim insanlarınca 3 yıldır yürütülen bir projeyle, iki farklı denizanası ve bir anemon türünden elde edilen zehrin kolon kanseri hücreleri üzerindeki olumlu etkileri tespit edildi. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi ile Tıp Fakültesinin ortak yürüttüğü projede, iki farklı denizanası ve bir anemon türünden elde edilen venomların (zehir) kolon kanseri hücreleri üzerindeki etkileri ile venomların sağlıklı bağırsak hücreleri üzerindeki etkileri de incelendi.

#2
Foto - Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Proje yürütücüsü Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi ile Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Sakallı Çetin ve yüksek lisans, doktora öğrencilerinin katkısıyla gerçekleştirilen araştırma, bir kanser türünün iki farklı hücre hattında ve üç farklı deniz canlısı zehriyle yapılan dünyadaki ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Doç. Dr. Nurçin Killi, AA muhabirine, denizanaları ve anemon zehirlerinin kolon kanseri hücrelerindeki etkisi üzerine 2023 yılında TÜBİTAK desteğiyle bir proje başlattıklarını söyledi. Projenin, Doç. Dr. Esin Sakallı Çetin ve öğrencilerle birlikte yürütüldüğünü belirten Killi, araştırmanın sonuçlarının umut verici olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Çalışma kapsamında iki farklı denizanası türü ile bir anemon türünün venomları (zehirleri), iki ayrı kolon kanseri hücre hattı üzerinde test edildiğini belirten Killi , "Araştırma sonucunda, denizanası ve anemon venomlarının kanser hücreleri üzerinde öldürücü etki gösterdiği tespit edildi. Aynı zamanda sağlıklı kolon hücrelerinde ise bu etkinin oldukça düşük seviyede kaldığı belirlendi." dedi. Elde edilen sonuçların bilimsel açıdan oldukça önemli ve istenen nitelikte olduğunu vurgulayan Killi, çalışmanın dünyada ilk kez iki farklı kolon kanseri hücre hattında üç farklı türün venomlarının birlikte incelendiği araştırma olma özelliği taşıdığını söyledi. Araştırmanın özgün yönlerinden birinin ise "göçmen denizanası" olarak bilinen Rhopilema nomadica türü üzerine yapılan çalışma olduğunu ifade eden Killi, bu türün Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e giriş yaptığını belirtti.

#4
Foto - Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Türkiye sularında yayılım gösteren bu türün, ülkedeki en zehirli ikinci denizanası olarak öne çıktığını kaydeden Killi, bu canlıya ait venomun kolon kanseri hücreleri üzerindeki öldürücü etkisinin ortaya konulduğunu ve ekonomik değeri olmayan ve insanlara temas ettiğinde şiddetli yakıcı olan bu canlının farklı kullanım alanları açısından da önemli potansiyel taşıdığını dile getirdi. Killi, proje sonuçlarının da dünya genelinde kabul gören prestijli bir bilimsel dergide yayımlandığını ve bundan büyük gurur duyduklarını kaydetti. Doç. Dr. Esin Sakallı Çetin ise kanser ilaçlarındaki en büyük sorunun ilacın kanser hücresini öldürürken sağlıklı hücreleri de yıpratması olduğunu kaydetti.

#5
Foto - Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Deniz canlılarının zehirlerini kanserli hücrelere uyguladıklarında zehrin seçici davrandığını gördüklerine işaret eden Çetin, "Yani kanserli hücreleri hızla yok ederken sağlıklı kolon hücrelerine minimum düzeyde zarar verdi. Bu çalışmayla ekosisteme ve insana zarar verdiği düşünülen, ekonomik hiçbir değeri olmayan bu canlıları tıp dünyası için değerli bir ham maddeye dönüştürmeyi amaçladık." diye konuştu.

#6
Foto - Kanserli hücreleri yok edebilecek buluş

Çetin, hücre biyolojisi düzeyinde yaptıkları analizlerde, zehrin kanser hücresinin intihar mekanizmasını, yani apoptoz dedikleri programlı hücre ölümünü tetiklediğini belirlediklerini anlatarak, şöyle konuştu: "Bu zehir, kanser hücrelerinin içine girerek onların enerji santralleri olan mitokondrileri bozuyor, hücre içi stresi artırıyor ve kanser hücresine tabiri caizse kendi kendini yok etme emri veriyor. Üstelik bunu yaparken yanındaki sağlıklı komşu hücrelere dokunmamaya özen gösteriyor. Ülkemizin deniz kaynaklarının sadece turizm ve balıkçılık için değil, tıp ve eczacılık açısından da ne kadar büyük bir hazine olduğunu göstermekten gurur duyuyoruz." Çetin, çalışmalarında kendilerine destek olan ve emek verenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğ..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23