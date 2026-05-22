Fırdöndü Cemal Kılıçdaroğlu’cu oldu

Düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileriyle bilinen Cemal Enginyurt, "Mutlak Butlan" kararı sonrası ani bir tavır değişikliğiyle Kılıçdaroğlu'nun en büyük savunucularından biri haline geldi. Sosyal medyada ne zaman konuştuğu belli olmayan ama Mutlak Butlan kararından sonra gündeme gelen görüntülerde, partideki tartışmalara ateş püsküren Enginyurt, Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerindeki performansını başarılı bularak şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar önce kendilerine baksın"

CHP'deki tartışmalara tepki gösteren Enginyurt, partisindeki Kılıçdaroğlu karşıtlarına şu sözlerle yüklendi:

"CHP'nin oyu %70'ti de Kemal Kılıçdaroğlu bu oyu %48'e mi düşürdü? %25'e mi düşürdü? Değişim isteyip, 7 defa milletvekili seçileceksin, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başarısız diyeceksin. Neredeydin? Hangi çalışmayı yaptın? O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayan arkadaşlar önce kendileri ne çalıştılar onun hesabını versinler."

%48 başarısını savundu

Kılıçdaroğlu'nun aldığı %48'lik oy oranının büyük bir başarı olduğunu savunan Enginyurt, "25 milyon 500 bin oy almış. Hakikaten bana göre Türkiye'de son yıllarda büyük bir birliktelik" ifadelerini kullandı.

Daha önceki dönemlerdeki söylemleri ile şimdiki tutumu arasındaki keskin fark nedeniyle eleştirilen ve siyasi kulislerde "fırdöndü" olarak nitelendirilen Enginyurt'un bu ani dönüşü, CHP içerisindeki dengelerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Videodaki konuşmanın ‘Mutlak Butlan’dan önce mi yoksa yeni mi yapıldığı anlaşılamadı.