Otomobilleri kapış kapış gidiyor! Otomobil devi Türkiye’de coştu

Renault, 2025’te Türkiye’de 144 bin 331 adetlik satışa ulaşarak genel pazarda liderliği elde etti. Bu başarıyla Türkiye, Fransa’nın ardından Renault’nun dünya genelinde en fazla satış yaptığı ikinci pazar oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, 2025 yılında dünya genelinde 1 milyon 628 bin 30 araç satışı gerçekleştirerek, 2024'e kıyasla binek ve hafif ticari araç toplamında yüzde 3,2 büyüme kaydetti.

Renault, Fransa'nın ardından en çok satış yaptığı Türkiye pazarında yüzde 8 büyümeyle toplam pazar liderliğine yükseldi.

Markanın "Uluslararası Oyun Planı 2027" stratejisi kapsamında, Türkiye'de üretimine başlanan Duster, aralık ayında en çok satılan SUV olarak bu performansa katkı sağladı. Strateji doğrultusunda, biri Renault Boreal olmak üzere iki yeni modelin üretimine Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda başlanacak.

Boreal modeli, Brezilya'daki lansmanının ardından 2026'da Bursa'da devreye alınacak ikinci üretim merkezi sayesinde 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.

- Binek otomobil satışlarında yüzde 10 artış

Markanın küresel büyümesinde, 1 milyon 292 bin adetle yüzde 10 artış gösteren binek otomobil satışları belirleyici oldu. Yılın ilk yarısında yüzde 2,7, ikinci yarısında ise yüzde 3,8 büyüme sağlandı.

Renault, Avrupa pazarında binek ve hafif ticari araç toplamında 1 milyon 4 bin adet satış gerçekleştirerek ikinci sırada yer aldı. Avrupa binek otomobil satışları yüzde 7,4 artarken, pazar payı 0,3 puan artışla yüzde 5,7'ye yükseldi.

Satışların yüzde 60'ını oluşturan elektrikli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerde 12 puanlık büyüme elde edildi. Tam elektrikli araç satışları yüzde 72,2 artışla 151 bin 939 adede ulaşarak Avrupa binek satışlarının yüzde 20,2'sini oluşturdu. Tam hibrit araç satışları ise yüzde 17 artışla 287 bin 374 adede çıktı ve toplam satışlardan yüzde 38,4 pay aldı. Marka, 2020'den bu yana 1 milyondan fazla E-Tech hibrit araç satışı gerçekleştirdi.

Avrupa'da model bazında Clio 5 satışları yüzde 4,5 artışla 243 bin 401 adede, Renault 5 E-Tech 100 binin üzerinde satışa, Scenic E-Tech yüzde 58,1 artışla 38 bin 111 adede, Symbioz ise 88 bin 523 adede ulaştı.

- Uluslararası pazarlarda yüzde 11,7 büyüme

Avrupa dışı pazarlardaki satışlar yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 621 bin 435 adede ulaştı ve markanın toplam satışlarının yüzde 38'ini oluşturdu.

Latin Amerika'da satışlar yüzde 11,3 artışla 272 bin 600 adede çıkarken, Güney Kore'de Grand Koleos modelinin 40 bin 877 adetlik performansı sayesinde toplam satışlar yüzde 55,9 büyüyerek 52 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

Fas pazarında yüzde 44,8 büyümeyle 41 bin 100 araç satışı yapılırken, pazar payı 1,4 puan artışla yüzde 17,4'e yükseldi. Hindistan'da ise yılın ikinci yarısında yüzde 18,3, son çeyrekte yüzde 27,4 artış kaydedildi.

Dünya genelinde C ve D segmentlerindeki satışlar, yüzde 7,9 artarak 444 bin adede ulaştı.

- Hafif ticari araç satışları 336 bini aştı

Dünya genelinde hafif ticari araç (LCV) satışları yüzde 16,5 düşüşle 336 bin 505 adet oldu. İlk yarıda yüzde 22,7 olan düşüş oranı, ikinci yarıda toparlanmayla yüzde 9,4'e geriledi.

Avrupa'da 244 bin 900 hafif ticari araç satışı gerçekleşirken, Latin Amerika'da yüzde 17,2 artışla 59 bin 800 adede ulaşıldı. Kangoo VAN satışları yüzde 8,4 artarak 63 bin 900 adede yükseldi. Elektrikli LCV satışları, yeni Master E-Tech'in etkisiyle yüzde 90 arttı ve toplam LCV satışlarının yüzde 10,1'ini oluşturdu.

- "Sürdürülebilir performansımızı güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Küresel Satış ve Operasyonlar Direktörü Ivan Segal, üst üste üç yıl boyunca kaydedilen büyüme ve binek otomobil satışlarındaki artışla stratejilerinin sağlamlığını ve tutarlılığını ortaya koyduklarını belirtti.

Elektrifikasyon odakları ve değer temelli yaklaşımlarının, markalarını lider ve yenilikçi bir konuma taşırken somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini aktaran Segal, "2025 yılında Avrupa'da ve küresel pazarlarda elde edilen büyüme, her pazara özel ürün stratejimizle müşteri beklentilerini karşılamamızı sağladı ve sürdürülebilir performansımızı daha da güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.