Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerinde hayatını kaybetti

Mehmet Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen Hasan Kadir Tüfekçi'nin kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Kaya'nın kullandığı araçta bulunan oğlu Yunus Emre Kaya (14), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık durumu ağır

Kazada yaralanan sürücü Tüfekçi ile araçlardaki Mürüvvet Kaya ve Kemal Erdinç, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tüfekçi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.