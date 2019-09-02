Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı Elazığ’ın Kovancılarilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Kovancılarilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Palu yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar istikametine seyir helinde olan içinde 5 kişinin bulunduğu 23 HC 231 plakalı otomobile 23 AAV 804 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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