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Aktüel Otomobiller birbirine girdi: 5 yaralı
Aktüel

Otomobiller birbirine girdi: 5 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 16:52:00 -
Otomobiller birbirine girdi: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel kavşağında meydana geldi. 53 AH 463 plakalı Ford marka otomobil ile 58 HG 097 plakalı Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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