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Otomobille kamyon çarpıştı! Hayatını kaybedenlerin arasında 8 yaşında çocuk da var

Nevşehir'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:52
Otomobille kamyon çarpıştı! Hayatını kaybedenlerin arasında 8 yaşında çocuk da var

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda Mustafa A. yönetimindeki 50 FA 093 plakalı kamyon ile Fuat A. idaresindeki 50 NE 098 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Havva Avvuran (58) ve Furkan Özen (8) olay yerinde öldü, henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:52
  1. Nevşehir-Ürgüp karayolu
  2. Uçhisar Kavşağı
  3. Nevşehir Devlet Hastanesi
  4. trafik kazası

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