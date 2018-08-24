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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:07
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kaza, D-400 karayolunun Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi şehir içi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Kaş yönüne giden Cemal Veziroğlu yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen Mustafa Alkan yönetimindeki araç, kafa kafaya çarpıştı. Veziroğlu yönetimindeki araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Cemal Veziroğlu, Mustafa Alkan ile birlikte kimlikleri öğrenilemeyen 1'i bebek, toplam 10 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaş ve Fethiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralı bebeğin durumunu kritik olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle kapanan Kaş- Seydikemer karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:07
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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