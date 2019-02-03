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Otomobille çarpışan servis midibüsü reklam panosuna çarptı: 12 yaralı

Bilecik'in Organize Sanayi Bölgesi kavşağında işçileri taşıyan servis aracının, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkıp reklam panosuna çarpması sonucu, 12 kişi yaralandı.

03 Şubat 2019 Pazar 19:49
Otomobille çarpışan servis midibüsü reklam panosuna çarptı: 12 yaralı

Bilecik'te, işçilerin taşındığı servis midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Kadri Değirmenci'nin kullandığı 11 S 0056 plakalı servis midibüsü, henüz bilinmeyen nedenle Mir Abbas Seyidov yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Değirmenci'nin kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarparak, durdu. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile midibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:49
  1. Bilecik
  2. Trafik kazası
  3. yaralılar var

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