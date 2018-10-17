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Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 16 kişi yaralı

Gölcük ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen servis minibüsünün içerisindeki 16 işçi hafif şekilde yaralandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:35
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 16 kişi yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Evren Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölcük’te bulunan bir otomobil fabrikası işçilerini taşıyan Erkut O. İdaresindeki 41 P 3588 plakalı servis minibüsü ile Adnan S. yönetimindeki 41 GS 197 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü devrildi. Kazada sürücüler Erkut O. ve Adnan S. ile minibüsteki 14 işçi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:35
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