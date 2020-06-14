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Aktüel

Otomobiliyle polise çarpıp kaçan uyuşturucu şüphelisi ile 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:22:05 -
Otomobiliyle polise çarpıp kaçan uyuşturucu şüphelisi ile 4 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu sevk ettiği otomobiliyle polise çarpıp kaçmaya çalışan zanlı ile araçlarıyla ona öncülük yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 12 Haziran'da uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak polis memuru H.S'ye çarpıp kaçan, kovalamaca sonucu yakalanan sürücü H.A. ve ona öncülük eden araçtaki 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriye uyruklu H.A, H.H, K.A, S.H. ve M.Z. tutuklandı.

Uygulama yapan ekipler, 12 Haziran'da durumundan şüphelendikleri H.A. yönetimindeki 27 MS 182 plakalı otomobili durdurmak istemiş, zanlı "Dur" ihtarına uymayarak polis memuru H.S'ye çarpıp kaçmaya çalışmıştı. Şüphelinin kaçtığı Girne Bulvarı'nı kamyon ve tırla kapatan polis, lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobildeki H.A'yı gözaltına almış, araçta kapıların içi ve motor kısmına gizlenmiş 38 kilo 200 gram esrar ele geçirilmişti. Zanlıya öncülük yaptığı belirlenen 4 şüpheli daha yakalanmış, yaralı polis memuru Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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