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Otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan genç kurtarılamadı

Aydın'ın Merkez Efeler ilçesinde 23 Aralık Pazar günü otomobiliyle aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

25 Aralık 2018 Salı 14:23
Otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan genç kurtarılamadı

Aydın'da önceki gün yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Sercan Sürgüvenç (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Efeler ilçesinde geçen 23 Aralık Pazar günü yapılan deve güreşlerini izleyen Sercan Sürgüvenç, saat 19.00 sıralarında, 09 YA 530 plakalı otomobiliyle evine dönmek üzere yola çıktı. Çevre Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'na geldiğinde Sürgüvenç, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sercan Sürgüvenç, otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı kurtarılan Sürgüvenç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Sercan Sürgüvenç, dün akşam doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Sürgüvenç'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:23
  1. Aydın
  2. Efeler ilçesi
  3. trafik kazası
  4. Sercan Sürgüvenç
  5. Otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan genç kurtarılamadı

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