0553 313 94 23

Otomobiliyle 30 metreden uçtu, burnu bile kanamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksi ile çarpışan otomobil sürücüsü, 30 metrelik uçurumdan uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

17 Ocak 2019 Perşembe 23:09
Otomobiliyle 30 metreden uçtu, burnu bile kanamadı

Kaza, Muğla'nınBodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Kavşağı üzerinde yaşandı.

Bodrum-Turgutreis Karayolundan Cumhuriyet Caddesine giren 48 VR 350 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, kaldırımı aşıp 30 metrelik şarampole uçtu. Yürekleri ağza getiren kazada burnu bile kanamayan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri araç sürücüsünü kontrol amaçlı Bodrum Devlet Hastanesine götürdü.

Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri ise aracın yanına inerek araç içinde başka birinin olup olmadığını kontrol etti. 911 ekipleri aracın uçurumdan çıkarılma çalışmalarına da yardım etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:09
  1. Muğla
  2. bodrum
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'da "terör" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli
    1. Macaristan'da "terör" suçundan 5 yıl..
    2. Karabük'te tarihi eser operasyonu
    3. Kolombiya'daki terör saldırısı
    4. Mindanao Hristiyanlarından BOL'a destek
    5. Bebeği emzikten bıraktırma yöntemleri..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2019
    7. İngiltere Brexit'i ertelemeyi düşünmüyor
    8. Muş’da yarın okullar tatil mi? Muş 18..
    9. Maçın ardından
    10. Ordu'da yarın okullar tatil mi oldu?..
    11. Trump'tan konuşmasını ertemesini..
    12. Maçın ardından
    13. Ekonomi alanında destek teklifi Genel..
    14. GÜNCELLEME - Köpek dövüştürme..
    15. Trablus'taki çatışmalarda 10 kişi..
    16. ABD'nin "Füze Savunma İnceleme..
    17. Satürn milyarlarca yıl halkasızmış
    18. Uludağ'da "drift" uygulaması
    19. Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye..
    20. Büyükelçi Yıldız Irak Meclis..
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"