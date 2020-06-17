Otomobilini sahilde güneşlenirmişçesine kullanan sürücü D-100'de terör estirdi
İstanbul Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyondan ellerini çekip aracını yatarak kullandı. Trafik magandasının diğer sürücülerin hayatını hiçe saydığı o anlar ise bir başka vatandaş tarafından görüntülendi.
İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.
Otomobili sahilde güneşlenirmişçesine kullandı
Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AN 6375 lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi. Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.