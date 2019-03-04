Otomobilindeki yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde Abdullah Boran isimli vatandaş, temizliğini yaparken yanmaya başlayan otomobilini söndürmek isterken, dumandan zehirlenerek hastanelik oldu.

Kayseri'de, park halindeki otomobilinin motorunda çıkan yangını söndürmeye çalışan Abdullah Boran (50), dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah Boran, 38 SP 916 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracın motoru yanmaya başladı. Boran, otomobilini kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, dumandan etkilenerek zehirlendi. Yanan aracını söndüren Boran, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Boran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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