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Aktüel

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’de aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:05:44 -
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’de aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir kişi, aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Araç sahibi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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