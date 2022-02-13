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Aktüel Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aktüel

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 23:14:00 -
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Salihli yolunda bulunan Alaşehir 1. Galericiler Sitesi yakınlarındaki otobüs durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Uysal'a (60), E.Ö. (51) idaresindeki 20 AAS 078 plakalı otomobil çarptı.

Kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Uysal'ın, Aksaray'a tayini çıkan uzman çavuş oğlunu uğurlamak için otobüs durağına geldiği öğrenildi.

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