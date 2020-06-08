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Aktüel

Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayırsever vatandaşlar sahip çıktı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobilin çarparak yaraladığı köpek yavrusuna hayırsever vatandaşlar sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:07:40 -
Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayırsever vatandaşlar sahip çıktı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobilin çarparak yaraladığı köpek yavrusuna hayırsever vatandaşlar sahip çıktı.


Şuhut ilçe merkezinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı yavru köpek bacağından yaralandı. Yavru köpeği gören vatandaşların haber vermesi üzerine hayırsever araştırmacı yazar Habib Akalın yaralı yavru köpeği veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim Oğuzhan Yılmaz tarafından tedavisi edilen yavru köpeğin ilçe hayırseverlerinden Barbaros Kılınçkaya tarafından da ihtiyaçları karşılandı. Daha sonra Ferdi Arıevi tarafından yavru köpek sahiplendirildi.

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