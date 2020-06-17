  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da otomobilin traktöre çarpması ve traktörün ikiye bölünmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:09:11 -
Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da otomobilin traktöre çarpması ve traktörün ikiye bölünmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Bitlis’e yakınlarının cenazesine giden Sakin Gümüş (36) idaresindeki 09 ABA 013 plakalı otomobil, emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak (65) yönetimindeki 68 FP 863 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Metin Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Metin Koçak’ın torunu, dedesiyle aynı ismi taşıyan torunu Metin Koçak (15) ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş ve aracındaki halası Sevim İnan (48) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.


Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı