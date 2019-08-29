0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

Uşak’ta vidanjör aracına manevra yaptıran belediye işçisi, otomobilin çarpması neticesi hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
Otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

Uşak’ta vidanjör aracına manevra yaptıran belediye işçisi, otomobilin çarpması neticesi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak-Sivaslı Yolu Muharemşah Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Belediyesi iştiraki Uşak Taş İşletmeciliği AŞ (UTAŞ) çalışanı Osman Küçergün iş arkadaşının kullandığı vidanjöre manevra için yardım etmek istedi. Bu sırada Sivaslı istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Remzi Işık’ın kullandığı 64 SB 318 plakalı otomobil Küçergün’e çarptı.


Meydana gelen kaza sebebiyle ağır yaralanan Osman Küçergün 112 ambulansı ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Osman Küçergün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plaj işletmesine göçmen kaçakçılığı operasyonu!
    1. Plaj işletmesine göçmen kaçakçılığı..
    2. "İhracat Ana Planı, üretim ve..
    3. GÜNCELLEME - Polise karşı koyan firari..
    4. CHP'den "memur zammına" ilişkin açıklama
    5. Alacak verecek kavgasında kan döküldü!..
    6. "Ligin zor olduğunu biliyorum"
    7. FIBA'nın yeni başkanı Hamane Niang..
    8. İzmir'de plaj işletmesine göçmen..
    9. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın acı günü
    10. Avukat Hasan İlter, idam cezasını..
    11. Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı..
    12. İnsanları Mars’a götürecek roket..
    13. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü..
    14. Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram..
    15. FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
    16. Yaklaşık 40 yıllık yayın hayatını..
    17. Aklınca Peygamberimize dil uzatmaya..
    18. CHP'li Belediye kent merkezine moloz..
    19. "Şenler, direnişin ve dirilişin..
    20. Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın
    21. Kardeş ilçe Kumluca heyetinden Tatvan..
    22. İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da
    23. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    24. Başkan Tahmazoğlu 30 Ağustos Zafer..
    25. Dev Türk bayraklarıyla donatılan..
    26. Vali Çakacak’ın 30 Ağustos mesajı
    27. GGC Başkanı Ay’dan 30 Ağustos mesajı
    28. Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili..
    29. Başkan Yaman Türkiye A Milli Kadın..
    30. Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı