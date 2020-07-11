Otomobilin çarptığı anne kedinin yavrularına dede ve torunu sahip çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı kedinin 4 yavrusunun bakımını, dede ve torunu üstlendi.

Şirinevler Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda, 4 yavrusu bulunan kediye otomobil çarptı. Kazanın ardından yaralanan anne kedi, bölgeden uzaklaştı.

Olayı gören 66 yaşındaki Mustafa Durgun ise durumu Sandıklı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine bildirdi.

Çevrede yaptıkları aramaya rağmen anne kedinin bulunamaması üzerine, Durgun'un torunu Esma, dedesine, kedi yavrularını sokakta bırakmamak için evlerine götürmek istediğini söyledi.

Torununun isteğini geri çevirmeyen Durgun, anne kediyi buluncaya kadar 4 kedi yavrusunu evlerine götürerek bakımlarını üstlendi.

Dernek Başkanı Fatma Sarıkaya, dört gündür kedi yavrularının bakımlarını yapan Durgun ile torunu Esma'yı evlerinde ziyaret etti.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerin annesini bulmaya çalışacaklarını belirterek "Minik kızımız Esma, dört gündür dedesiyle birlikte yavru kedilerimize bakıyor ve süt veriyor. Çocuklarımızın bu yaşlarda hayvanları sevmesi, bakması bizim için çok güzel bir şey. Öncelikle yavru kedilerimizin annesini bulmaya çalışacağız. Birkaç gün daha arayacağız. Eğer annesini bulamazsak hemen bir süt anne bulmaya çalışacağız. Çünkü daha çok küçükler ve süt içmeleri gerekiyor."

Süt annesi bulamazlarsa yavruları şırıngayla besleyeceklerini anlatan Sarıkaya, minik kedilerin bakıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Sürücülere seslenen Sarıkaya, "Anne kediye otomobilin çarptığını öğrendik. Sürücülerimiz trafikte daha dikkatli olmalı ve frene basmalı. Zor bir şey değil. Çarptığımızın 'cam parçası değil can parçası' olduğunu bilelim." diye konuştu.