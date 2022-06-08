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Aktüel Otomobilden silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı
Aktüel

Otomobilden silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Edirne'de otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 00:56:00 -
Otomobilden silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Edirne'de otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki bir barın önünden geçen otomobilden silahla ateş edildi.

Barın önünde bekleyen E.K, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Özel harekat polislerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı.

Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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