Otomobildeki deterjan bidonlarından eroin çıktı Malatya'nın Darende ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, deterjan bidonlarına saklanmış 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş noktasında şüpheli gördüğü araçlar ile yolcu otobüslerini durdurup aradı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Einstein' ile yapılan aramada deterjan bidonları içine saklanmış 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobil sürücüsü E.P.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen E.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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