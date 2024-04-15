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Yaşam Otomobilde yılan alarmı verildi
Yaşam

Otomobilde yılan alarmı verildi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:52:00 -

Antalya’da park halindeki bir aracın içerisine yılan girdiği ileri sürüldü. İtfaiye ekiplerinin aramalarına rağmen yılan bulunamadı.

Antalya’da vatandaşın aracına yılan girdiği ihbarı, itfaiyeyi alarma geçirdi. 30 dakika boyunca yapılan kontrolde aranan yılan bulunamadı. Vatandaş ise çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti. Yılanın kayboluşu ise merak konusu oldu.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Akdeniz Sanayi Sitesi 5031 Sokak'ta park halindeki otomobilde meydana geldi. Onur Boran (36) isimli vatandaş, Tofaş marka 07 FKC 61 plakalı otomobilinin motor bölümüne yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda ince ve gri renginde bir yılan girdiğini gördü. Kendi imkânlarıyla yılanı bulup çıkarmaya çalışan Boran, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı detaylı bir şekilde inceledi, 30 dakika boyunca yapılan aramalarda yılana rastlanılmadı.

Olay anını anlatan Onur Boran, ”Otomobilime binecektim. Kapısını açtım ve o sırada yılan aracımın altına kaçtı. Sonra motor kaputunun içine girdi. Bekledim biraz ama yılan çıkmadı, itfaiye geldi bulamadı. Aracımın içine girerse o sıkıntı. Çünkü çocuklarım var. 80 santim, ince yapılı ve kül renginde bir yılandı” dedi.

Olayın ardından Boran, çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti.

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