Otomobilde yerliye yöneldik

Otomobil satışlarında yerli araç payı giderek artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre 2018’in ilk 11 ayında satılan her 100 otomobilden 67’si ithal, 33’ü yerli üretimden oluştu. Satılan 425 bin 478 aracın 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017’nin aynı döneminde ise satılan otomobillerin yüzde 29,7’si yerli, yüzde 70,3’ü ise ithaldi.

Renault ilk sırada

Yerli otomobil satışlarında ilk sırayı 48 bin 605 ile Renault aldı. Toyota 24 bin 503, Honda 20 bin 769, Hyundai de 12 bin 374 satış adediyle dikkat çekti.