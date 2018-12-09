THY- Euroleague
0553 313 94 23

Otomobilde yerliye yöneldik

2017 yılında yüzde 29,7 olan yerli araç satış oranı, 2018'in ilk 11 ayında yüzde 33'e yükseldi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:06
Otomobilde yerliye yöneldik

Otomobil satışlarında yerli araç payı giderek artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre 2018’in ilk 11 ayında satılan her 100 otomobilden 67’si ithal, 33’ü yerli üretimden oluştu. Satılan 425 bin 478 aracın 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017’nin aynı döneminde ise satılan otomobillerin yüzde 29,7’si yerli, yüzde 70,3’ü ise ithaldi.

Renault ilk sırada

Yerli otomobil satışlarında ilk sırayı 48 bin 605 ile Renault aldı. Toyota 24 bin 503, Honda 20 bin 769, Hyundai de 12 bin 374 satış adediyle dikkat çekti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:06
  1. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD)
  2. yerli araç payı
  3. yerli araç
  4. ithal araç
  5. Renault
  6. Toyota
  7. Honda
  8. Hyundai

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    1. Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    2. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    3. Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
    4. Avrupa ülkeleri Irak'a söz verdi!..
    5. Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor
    6. Gören İzmirliler dehşete düştü.....
    7. CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı
    8. Resmen açıklandı! Irak kısıtlamaya..
    9. Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor
    10. CHP'nin kalesi 'Cumhur ittifakı'yla..
    11. Sivasspor çıkışını sürdürdü
    12. Erken seçime gidildi... Halk sandık..
    13. Dünyanın tek yüzer nükleer güç..
    14. Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha..
    15. Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
    16. Edirne'de jandarma, 44 göçmeni yakaladı
    17. Büyüme rakamlarında geri sayıma geçildi
    18. 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
    19. YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
    20. Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!